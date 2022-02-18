В России с начала пандемии выявили свыше 15 млн случаев коронавируса

18 фев. 11:32

В России за минувшие сутки выявлен 180 071 новый случай коронавируса.

Больше всего новых случаев в Санкт-Петербурге - 16 398, Москве - 8 308, в Красноярском крае - 7 823. В Московской области выявили 5 161 случай. В Краснодарском крае новых случаев 3 167, в Ставропольском крае - 1 630, в Крыму - 1 191, в Дагестане - 605, в Адыгее - 560, в Кабардино-Балкарии - 502, в Карачаево-Черкесии - 196, в Ингушетии - 282, в Северной Осетии - 198, в Чечне - 93.

Общее число инфицированных в России достигло 15 020 573 человек.

Госпитализированы 18 632 человека, на 3% больше, чем накануне.

Выздоровели за сутки 198 369 человек, за все время - 12 026 844 человека.

Умерли за сутки 784 пациента с коронавирусом, с начала пандемии - 343 957.