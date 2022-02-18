Производители в России маскируют рост цен, уменьшая объем товаров

18 фев. 11:21

Цены остаются прежними, а объем продукта уменьшается - так российские производители реагируют на рост издержек и чувствительность потребителей к ценам, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в одной из розничных сетей.

Пачка макарон "Макфа" уменьшилась до 400 г, у Nestle в ассортименте появился шоколад "Россия" весом 82 г против 85 г ранее, а шоколадные батончики Nesquik стали легче на 10 г. Объем питьевых йогуртов "Активиа" также уменьшился на 10 г, до 260 г, а пиво Heineken теперь продается в банке объемом 0,43 л. Уменьшится и объем упаковки некоторых продуктов компании Mars.

В сети "Верный" добавили, что объем молочных продуктов уменьшился у ряда производителей. При этом в "Верном", как и в "Ленте" отметили, что снижения спроса на фоне снижения объема упаковки товаров нет.