Узбекистан увеличит материальную поддержку лиц с инвалидностью

18 фев. 10:45

С 1 апреля в Узбекистане вырастут выплаты для лиц с инвалидностью, а также появятся новые.

Согласно указу президента республики, минимальный размер пособия по инвалидности, выплачиваемого нетрудоспособным гражданам, а также пенсии по инвалидности при неполном стаже работы вырастет с 1 апреля с 440 тыс сумов до 622 тыс сумов.

Также пособие в размере 500 тыс сумов станут ежемесячно выплачивать законному представителю, занятому уходом за ребенком-инвалидом до 18 лет.

Пособия назначаются и выплачиваются районными (городскими) отделами внебюджетного ПФ на основании обращений граждан в центры госуслуг или на Единый портал интерактивных государственных услуг.