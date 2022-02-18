В США поставили под сомнение эффективность "адских санкций"

18 фев. 10:30

С 2014 года экономика России адаптировалась под ограничения, поэтому эффективность "адских санкций" США стоит под сомнением, заявляет американское издание The Wall Street Journal.

Автор статьи Джош Улик считает, что Москва предприняла необходимые антисанкционные меры. Более того, некоторые факторы в "адском пакете санкций", как оценивал эти меры сенатор Линдси Грэхэм, могут коснуться и Европы.

"ЕС зависит от России более чем на треть в импорте природного газа. По состоянию на январь США и Европа не рассматривали возможность введения санкций непосредственно против российского экспорта нефти и природного газа, учитывая опасения, что это может привести к росту и без того высоких цен на энергоносители в Европе. Однако президент Байден заявил, что он рассмотрит возможность заблокировать запуск газопровода "Северный поток - 2", по которому российский газ будет поставляться в Германию", - написал он, добавив, что в России диверсифицируют рынок сбыта природного топлива, обращая внимание в первую очередь на Китай.

Также ключевой мерой против санкций автор назвал сокращение госдолга благодаря "консервативной фискальной политике" и подчеркнул, что долг России уменьшился гораздо активнее, чем в США и стран Европы. Особенно успешной это достижение может стать благодаря росту золотого запаса.

"После кризиса на Украине в 2014 году Россия использовала доходы от продажи нефти и газа для пополнения золотовалютных резервов. Москва может использовать их для поддержки рубля, если санкции приведут к обвалу валюты, или для покрытия государственных расходов", - отметил Улик.

По словам журналиста, долгая раскачка санкционного процесса позволила Москве подготовить систему к дальнейшим выпадам Запада. Новые санкции он оценивает неоднозначно.

"Многие санкции, введенные после 2014 года, были более адресными, направленными на физических или юридических лиц. Хотя недавно предложенные санкции являются более масштабными, у Москвы также было время на перестройку своей экономики, что сделало ее более устойчивой к карательным мерам, поэтому конечная эффективность санкций остается неопределенной", - заключил он.