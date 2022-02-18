Цискаридзе обратился к Валиевой

18 фев. 10:27

Народный артист России, ректор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе посоветовал российской фигуристке Камиле Валиевой для выхода из психологического стресса отключить соцсети и не смотреть телевизор.

"Выключить все. Перестать читать что-либо и не смотреть телевизор вообще и категорически. Общаться только с теми людьми, кто тебе приятен, ничего никогда не читать. Не иметь социальных сетей, никогда туда не выходить", - цитирует Цискаридзе ТАСС.

Накануне Валиева стала четвертой по итогам индивидуальных соревнований, золото и серебро завоевали Анна Щербакова и Александра Трусова.