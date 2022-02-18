Глава АТОР сравнила Кубань и Крым

18 фев. 10:26

Преимуществом Краснодарского края перед Крымом является его возможность принимать большее число туристов, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По ее мнению, Краснодарский край в этом году будет самым популярным внутренним туристическим направлением.

"Краснодарский край несопоставим по своим потокам. В Крыму емкость меньше. То есть совокупная емкость, где можно разместить туристов в Крыму меньше. Краснодарский край - это лидер круглогодичный. Это лидер номер один в стране", - заявила Ломидзе на пресс-конференции в Москве.

На Кубани уже началась подготовка к летнему сезону - все пляжи будут благоустроены к 15 апреля.