В Дагестане нашли тело одного пропавшего в Каспийском море мужчины

18 фев. 10:12

В Дагестане спасатели обнаружили тело мужчины, который пропал 16 февраля в Каспийском море, информирует пресс-служба МЧС по региону.

Поиски второго пропавшего продолжаются. "Спасателями обнаружено тело мужчины 1997 года рождения в 3 км южнее населенного пункта Новый Чечень в прибрежной акватории Каспийского моря. Поисково-спасательные работы приостановлены в связи с наступлением темного времени суток. Поиски второго мужчины продолжатся 18 февраля с 07:30", - информирует экстренное ведомство.

Ранее сообщалось, что спасатели в Дагестане начали поиски двух пропавших мужчин

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