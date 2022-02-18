Абрамович приобрел "Отель-пансионат Кристалл" в Геленджике

18 фев. 10:04

Структура Millhouse Романа Абрамовича "Финэстейт Ко" приобрела все акции компании "Отель-пансионат Кристалл", которая владеет одноименной гостиницей в Геленджике, пишет РБК.

Прежними владельцами "Отель-пансионата Кристалл" были экс-мэр курорта и экс-депутат Госдумы Сергей Озеров, а также Валерий Сергеевич Озеров.

Отель площадью 4,5 тыс кв м расположен в ста метрах от Черного моря, в нему прилегает 1,5 га земли. Рыночная стоимость объекта составляет около 350–450 млн рублей.

В конце прошлого года Millhouse приобрел в Геленджике стадион "Спартак".