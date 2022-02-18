В Казахстане мужчина поссорился с женой и сжег собственный дом

18 фев. 9:48

В Алматинской области глава семейства после ссоры с супругой в гневе сжег собственный дом, пишет Sputnik Казахстан.

Инцидент произошел в одном из сел в Талгарском районе. Дом на пять комнат в дачном массиве сгорел дотла. Никто из членов семьи - муж, жена и двое детей - не пострадали.

Поджог был совершен изнутри, для этого глава семейства воспользовался легковоспламеняющимся веществом. Поджигателя из горящего здания вывели соседи, остальные члены семьи успели самостоятельно выбежать на улицу.

"В поджоге домостроения подозревается 44-летний глава семьи погорельцев. Мужчина уже сознался и пояснил, что решился на этот поступок из-за ссоры со своей женой" - поделились в департаменте полиции Алматинской области.

Проводится досудебное расследование.