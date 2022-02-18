В МОК рассмотрят вопрос об участии несовершеннолетних на Олимпиадах

18 фев. 9:39

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил о том, что для участия в Играх необходимо введение возрастного ценза.

Соответствующее заявление было сделано в ответ на вопрос о допуске российской фигуристки Камилы Валиевой к Олимпийским играм-22 в Пекине.

Ранее спортивнй арбитражный суд (CAS) разрешил 15-летней спортсменке продолжить выступления, несмотря на положительный допинг-тест.

"Есть вопросы, которые необходимо решить, это касается проблемы несовершеннолетних на соревнованиях для взрослых", - цитирует Баха ТАСС.