Лукашенко летит в Москву на переговоры с Путиным

18 фев. 9:34

Президент Беларуси Александр Лукашенко вылетел из Минска в Москву для переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Лукашенко вылетел в Москву для переговоров с Путиным", - говорится в сообщении Telegram-канала "Пул первого", который приближен к пресс-службе президента.

Ранее в пресс-службе белорусского президента сообщали, что в пятницу в Москве состоится встреча Путина и Лукашенко. Стороны обсудят международную проблематику, вопросы развития торгово-экономического сотрудничества, безопасность в регионе и совместные действия по обеспечению национальных интересов двух стран.