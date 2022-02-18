Меняйло заболел "омикроном"

18 фев. 9:27

У главы Северной Осетии Сергея Меняйло выявили коронавирусный штамм "омикрон" после контакта с одним из заразившихся сотрудников аппарата руководителя республики, сообщает его пресс-служба.

"У главы Северной Осетии Сергея Меняйло действительно выявлен коронавирус. Это штамм "омикрон". После контакта с одним из заболевших сотрудников аппарата главы было проведено тестирование. ПЦР-тест показал положительный результат. При отсутствии явных симптомов было решено взять главу республики под наблюдение врачей и провести полноценное обследование", - сказано в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что сейчас Меняйло находится в Республиканской клинической больнице. Кроме того, он работает в дистанционном формате, так как болезнь протекает в легкой форме.