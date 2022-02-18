Сбербанк повысил ставку по ипотеке до 11,3%

18 фев. 9:21

Сбербанк с 18 февраля повышает ставку по ипотеке на 1 п.п., также выросли процентные ставки по флагманским депозитам банка - "СберВкладу" и "СберВкладу Прайм" - на 1 п.п. и 1,5 п.п.

"С 18 февраля 2022 года ипотечная ставка в Сбербанке на готовое жилье и на новостройки установлена на уровне 11,3%", - сообщила пресс-служба кредитной организации.

Отметим, что с 1 февраля 2022 года ставки по кредитам на приобретение готового и строящегося жилья, загородной недвижимости, комнаты, по молодежной ипотеке (после первого года) начинались от 10,3%.

В банке указывают, что ставки по программам господдержки остались в рамках предыдущих значений.

С 18 февраля максимальная доходность (с учетом капитализации процентов) по "СберВкладу Прайм" составит 9,5%, ставка по вкладу "Промо Управляй": выросла от 1,05 п.п. до 1,25 п.п. в зависимости от суммы неснижаемого остатка и срока размещения средств.

"В ситуации растущей инфляции мы решили поддержать наших клиентов, предложив более выгодные условия сохранения средств", - добавили в Сбербанке.