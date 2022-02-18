В Центральной России наступит некалендарный апрель

18 фев. 8:42

Температура, которая соответствует апрельским значениям, будет наблюдаться в ближайшие дни в центре Европейской России, сообщи научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, уточнив, что в среду немного похолодает до мартовских значений.

"В конце этой недели температура в центре Европейской России будет соответствовать апрельским значениям, аномалия будет составлять 10-11 градусов. В среду похолодает до мартовских значений, аномалия будет составлять около пять градусов", - сказал он, уточнив, что температура в центре региона будет достигать +5 градусов в конце текущей недели, в выходные начнется небольшое понижение, а к среде похолодает до нуля градусов.

По словам синоптика, такая погода сохранится до конца недели, передает РИА Новости.