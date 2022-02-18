Тутберидзе уходит из олимпийского спорта?

18 фев. 8:30

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, отвечая на вопрос о том, должна ли тренер Этери Тутберидзе оставаться в олимпийском спорте, призвал дождаться результатов расследования WADA.

"Мы попросили провести расследование, чтобы пролить свет на эту ситуацию. Мы верим WADA. Мы не будем сомневаться при принятии необходимых мер. Говоря это, я имею в виду, что меры могут быть очень строгими", - цитирует Баха "Матч ТВ".

Ранее президент МОК был шокирован тем, как холодно встретили после проката Валиеву ее тренеры. "Ей не создали комфорт, с ней говорили очень холодно. Это просто меня потрясло… Все это совсем не дает мне уверенности в окружении Камилы. Ни в отношении того, что уже произошло, ни в отношении будущего спортсменки", - говорил он.