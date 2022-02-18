Россияне назвали главный минус удаленной работы

18 фев. 8:15

Трудности с самодисциплиной стали главной проблемой россиян на удаленке, свидетельствуют результаты опроса сервиса "Зарплата.ру". Опрос проводился с 11 по 17 февраля среди 1 980 россиян в возрасте от 18 до 55 лет.

Главной проблемой, с которой столкнулись участники опроса, стали трудности с самодисциплиной, рабочий день получается длиннее, чем при традиционном режиме - 27,1%. На втором месте - отсутствие живого общения (25%) и увеличение числа планерок и созвонов, затягиваются сроки по задачам - 10,4%. Также опрошенные жаловались на мешающих работе родственников (8,3%) и плохое интернет-соединение дома (4,2%).