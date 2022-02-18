В Британии оценили ситуацию с Валиевой как издевательство над ребенком

18 фев. 7:54

Английский телеведущий Пирс Морган ответил журналистке из Канады, оценившей ситуацию с российской фигуристкой Камилой Валиевой как издевательство. По ее словам, спортсменка стала пешкой тренеров в борьбе за успех.

"Это издевательство над детьми, спонсируемое Россией. И организаторы Олимпийских игр поощряют это. Они – позорные соучастники", - написал телеведущий в Twitter.

Накануне Камила Валиева заняла четвертое место в одиночном женском фигурном катании на Олимпийских играх в Пекине после того, как лидировала в короткой программе, но упустила свое преимущество после ошибок в произвольной программе.