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В Британии оценили ситуацию с Валиевой как издевательство над ребенком

В Британии оценили ситуацию с Валиевой как издевательство над ребенком

Английский телеведущий Пирс Морган ответил журналистке из Канады, оценившей ситуацию с российской фигуристкой Камилой Валиевой как издевательство. По ее словам, спортсменка стала пешкой тренеров в борьбе за успех.

"Это издевательство над детьми, спонсируемое Россией. И организаторы Олимпийских игр поощряют это. Они – позорные соучастники", - написал телеведущий в Twitter.

Накануне Камила Валиева заняла четвертое место в одиночном женском фигурном катании на Олимпийских играх в Пекине после того, как лидировала в короткой программе, но упустила свое преимущество после ошибок в произвольной программе.

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