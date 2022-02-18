Первые военные эшелоны прибыли в места дислокации в Дагестане и Чечне

18 фев. 7:28

Первые эшелоны с личным составом и техникой мотострелковых соединений Южного военного округа (ЮВО) прибыли в пункты постоянной дислокации в Дагестане и Чечне после участия в учениях на территории Крымского полуострова, информирует пресс-служба Минобороны России.

"Первые подразделения мотострелковых соединений Южного военного округа, дислоцированных в Чеченской Республике и Республике Дагестан, прибыли в пункты постоянной дислокации после участия в плановых тактических учениях на территории Республики Крым", - сообщает ведомтво.

Ранее стало известно, что передислокация проводилась железнодорожным транспортом в составе воинских эшелонов