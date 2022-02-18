В Москве будет +5

18 фев. 7:04

Согласно прогнозу синоптиков в Москве в пятницу, 18 февраля, температура поднимется до +5°С, облачно, небольшие осадки.

"Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +3...+5°С. Ожидается юго-западный ветер со скоростью 6–11 м/c, местами порывы ветра будут достигать до 15 м/с", - говорится в сообщении Гидрометцентра России.

Вечером и ночью столбики термометров опустятся до -1...+1°С, ветер юго-западный со скоростью 6–11 м/c. Атмосферное давление днем – 731 мм рт. ст., ночью — 737 мм рт. ст.