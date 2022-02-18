К концу 2023 года на улицы Москвы выйдут две тысячи электробусов

18 фев. 5:25

Сеть автобусных маршрутов в Москве выросла до 790 км, и до конца 2023 года на них будут работать 2 тыс электобусов, пообещал во "ВКонтакте" мэр российской столицы Сергей Собянин.

"Сейчас в Москве на 68 маршрутах работают 1000 электробусов. Все электробусы - российского производства, их нам поставляют ПАО "КАМАЗ" и "Группа ГАЗ". Их стоимость на 30% дешевле европейских аналогов. Они обслуживаются по контракту жизненного цикла, производитель обязуется обеспечить бесперебойный выход на линию каждого электробуса", - говорится в пресс-релизе.

Собянин напомнил, что электробусы выгодно отличаются от других видов общественного транспорта более тихим ходом и меньше вредят экологии.

В городском Департаменте транспорта сообщили, что в 2022 году столичные власти планируют закупить 450-500 электробусов, остальные они приобретут в 2023 году, передает "Интерфакс".