Израиль уже не выдвигает Турции условий в отношении ХАМАС 

В марте должна состояться встреча между президентом Израиля Ицхаком Герцогом и лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщает The Jerusalem Post, со ссылкой на высокопоставленный дипломатический источник, Израиль больше не выдвигает условий в отношении стамбульской ячейки ХАМАС. ”У нас нет никаких условий. Естественно, по мере налаживания отношений, мы будем идти друг другу на уступки. Мы уже видим, что Турция усилила борьбу с терроризмом на территории страны, - сказал источник. -Израиль очень осторожно продвигается вперед по этому вопросу”.

Эта новость появилась накануне визита высокопоставленных турецких чиновников в Израиль: турецкую делегацию возглавили заместитель министра иностранных дел Турции Седат Онал и главный советник и пресс-секретарь президента Эрдогана Ибрагим Калын.

В декабре глава МИД Израиля Алон Ушпиз побывал в Турции, чтобы обсудить будущий визит Герцога, а также пути улучшения двусторонних отношений.

В начале февраля премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что с осторожностью относится к инициативе Эрдогана по сближению. ”Мы продвигаемся вперед очень медленно и постепенно”, - сказал Беннет, добавив, что будущий визит Герцога в Анкару полностью координируется с ним.

Израильские источники уточнили, что улучшение отношений с Турцией происходит без ущерба для близких связей Израиля с Грецией и Кипром, установившихся в последние годы. До своей встречи с Эрдоганом Герцог планирует побывать в Афинах и Никосии.

Турецкий лидер начал сигнализировать о готовности к улучшению отношений с Израилем еще в прошлом году. Изменение турецкой политики может быть связано с экономическим упадком и растущей дипломатической изоляцией страны, проблемами, которые Эрдоган стремиться решить, в том числе и посредством сближения с ОАЭ.

В прошлом месяце министерство иностранных дел Турции раскритиковало Израиль за выселение палестинцев, которые незаконно построили свои дома и предприятия на государственной территории, а Управление по делам религии Турции организовало симпозиум с целью повысить осведомленность о конфликте в Иерусалиме вокруг мечети Аль-Акса.

Отношения между Израилем и Турцией ухудшились в 2008 году, когда премьер-министр Эхуд Ольмерт через несколько дней после встречи с Эрдоганом инициировал операцию ”Литой свинец”. Напряженность достигла предела в 2010 году, когда Фонд защиты прав и свобод человека и гуманитарной помощи (IHH) отправил судно ”Мави Мармара” с целью прорвать блокаду Сектора Газа. Армия обороны Израиля остановила судно, и в результате оказанного сопротивления девять человек погибли. После инцидента Израиль и Турция поддерживали дипломатические отношения и даже заново назначили послов в 2016 году. Но спустя два года Анкара выслала израильского посла из-за реакции Армии обороны Израиля на беспорядки на границе Сектора Газа.