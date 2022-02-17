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В Москве двое пассажиров метро совершили нападение на полицейских

В Москве двое пассажиров метро совершили нападение на полицейских

В метро в Москве двое мужчин напали на полицейских. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.

Случай произошел вечером 17 февраля на станции "Тульская".

По данным следствия, один из мужчин отказал правоохранителям в просьбе пройти в комнату полиции для установления личности, а затем начал толкать их и замахиваться руками. Его напарник пнул одного полицейского ногой, а другого несколько раз ударил рукой по голове, после чего скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ, передает РИА Новости.

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