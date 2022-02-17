В Бельгии могут ввести 4-дневную рабочую неделю

17 фев. 23:48

Правительство Бельгии анонсировало реформу трудового законодательства, согласно которой рабочая неделя в стране сократится с традиционных 5 до 4 дней.

Реформа трудового законодательства позволит работникам на добровольной основе перейти на "четырехдневку".

При этом власти намерены сохранить стандартное время трудовой недели на уровне 38 часов. Таким образом, у бельгийцев, желающих работать четыре дня в неделю, рабочий день увеличится с 8 до 9 с половиной или 10 часов.

Как отметил премьер-министр Бельгии Александр Де Кру, цель реформы заключается в том, чтобы дать людям и компаниям больше свободы для организации рабочего времени, передает Газета.ру.

Напомним, эксперименты с четырехдневной рабочей неделей ранее провели в Исландии и Шотландии. На "четырехдневку" также уже перешли ряд компаний: Panasonic, Bolt, Telefoinca, Dockwa, Uncharted и т.д. В России на такой эксперимент решил пойти Совкомбанк. Он протестирует "четырехдневку" на сотрудниках, которые будут работать удаленно в специально организованном коворкинге в Турции.