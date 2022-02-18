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В Железноводске появятся новые гостиницы 

В Железноводске появятся новые гостиницы 

В Железноводске откроются новые гостиницы, они будут располагаться в зоне отдыха. 
Как рассказали в пресс-службе местной администрации, инвестиционные площадки предприниматели нашли с помощью "горячей линии" администрации города-курорта по поддержке бизнеса. 
Цель данной системы – сократить административные барьеры для бизнесменов. 
"Активно работаем над привлечением инвестиций в город, что позволит улучшить уровень жизни жителей курорта и создать новые рабочие места. Важно отметить, что действует помощь по системе "единого окна", где потенциальные инвесторы смогут получать необходимые консультации", - прокомментировал мэр города Евгений Бакулин. 

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