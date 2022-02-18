МИД РФ: Россия поддержит только настоящий диалог с США 

18 фев. 6:45

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил о том, что российская сторона готова к диалогу с США по гарантиям безопасности, а не его имитации.

"Мы надеемся, что изучение нашей письменной реакции будет очень серьезным. У нас открытая, честная позиция. Мы не скрываем какие-либо обеспокоенности или условия. Мы хотим равной безопасности для всех", - сказал дипломат.

Далее он отметил, что Москва заявляет свой обоснованный интерес по стратегической стабильности и по поводу того, "как мы можем провести серьезный диалог, а не имитацию диалога", передает РИА Новости.