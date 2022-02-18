В Кисловодске отреставрируют одну из старейших музыкальных школ 

18 фев. 6:25

В Кисловодске отреставрируют музыкальную школу имени С.В. Рахманинова, которая является одной из старейших в крае, проинформировали в пресс-службе администрации города-курорта.

В настоящее время завершается разработка проектной документации – реализация проекта станет возможной благодаря поддержке губернатора Ставрополья Владимира Владимирова.

Уточняется, что в школе будет отремонтирован концертный зал, где расположится большой экран, а также фасад здания. Благоустроят и прилегающую территорию.