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В Кисловодске отреставрируют одну из старейших музыкальных школ 

В Кисловодске отреставрируют одну из старейших музыкальных школ 

В Кисловодске отреставрируют музыкальную школу имени С.В. Рахманинова, которая является одной из старейших в крае, проинформировали в пресс-службе администрации города-курорта. 
В настоящее время завершается разработка проектной документации – реализация проекта станет возможной благодаря поддержке губернатора Ставрополья Владимира Владимирова. 
Уточняется, что в школе будет отремонтирован концертный зал, где расположится большой экран, а также фасад здания. Благоустроят и прилегающую территорию. 

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