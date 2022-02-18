Израиль выздоравливает от коронавируса 

18 фев. 6:05

Численность заразившихся коронавирусом в Израиле идет на спад, заявил премьер-министр еврейского государства Нафтали Беннет, отметив, что нужно готовиться к снятию соответствующих ограничений

"Мы наблюдаем резкое снижение числа больных в тяжелом состоянии. Эта волна пошла на спад", - сказал он, передает канцелярия Беннета.

"На мой взгляд, нам нужно готовиться к скорому снятию ограничений", - обратил внимание он, отметив, что "открытая экономика и открытая система образования, не теряющие эффективности", составляют "правильный баланс".

Кроме того, по итогам совещания было принято решение не продлевать действие в стране "зеленых пропусков", которые ранее выдавались тем, кто был вакцинирован или же переболел коронавирусом. Уточняется, что премьер также выразил благодарность всем израильским медикам за их "самоотверженную и профессиональную работу".