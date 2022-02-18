РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Израиль выздоравливает от коронавируса 

Израиль выздоравливает от коронавируса 

Численность заразившихся коронавирусом в Израиле идет на спад, заявил  премьер-министр еврейского государства Нафтали Беннет, отметив, что нужно готовиться к снятию соответствующих ограничений 
"Мы наблюдаем резкое снижение числа больных в тяжелом состоянии. Эта волна пошла на спад", - сказал он, передает канцелярия Беннета.   
"На мой взгляд, нам нужно готовиться к скорому снятию ограничений", - обратил внимание он, отметив, что "открытая экономика и открытая система образования, не теряющие эффективности", составляют "правильный баланс". 
Кроме того, по итогам совещания было принято решение не продлевать действие в стране "зеленых пропусков", которые ранее выдавались тем, кто был вакцинирован или же переболел коронавирусом. Уточняется, что премьер также выразил благодарность всем израильским медикам за их "самоотверженную и профессиональную работу".

385 просмотров
Поделиться:
Распечатать:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version