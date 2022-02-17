Завод рыбных консервов построят к 2026 году на Ставрополье

17 фев. 22:56

Компания "Ставропольские консервы" собирается построить в регионе завод по производству рыбных консервов, такое сообщение распространила пресс-служба Минэкономразвития региона.

Предприятие стоимостью 50,2 млн рублей появится в региональном индустриальном парке "Ставрополь".

Как сообщает "Интерфакс", завод площадью свыше 4 тыс кв м будет выпускать масляные и томатные консервы, включая кильку в томате, толстолобика и шпроты.

"После запуска производства инициатором проекта планируется выпускать 2 млн 880 тыс банок в год, или 240 тыс банок в месяц. В дальнейшем планируется значительное увеличение производства за счет расширения ассортимента", - отметил представитель ведомства.

Планируется реализовать проект до конца II квартала 2026 года.

