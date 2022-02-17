Австрия открывается для российских туристов с 22 февраля

17 фев. 23:06

Туристы из России смогут уже в феврале въехать в Австрию при предъявлении отрицательного результата теста на коронавирус.

Как сообщили в четверг ТАСС в Минтуризма Австрии, въезд по тесту для россиян, согласно решению властей страны, станет возможен с 22 февраля.

"Да, согласно принятому решению, российские туристы также смогут въезжать в Австрию по предъявлению отрицательного [результата] теста на коронавирус", - подтвердили в Минтуризма европейской страны.

Австрия начнет снимать коронавирусные ограничения с 19 февраля, а после 5 марта в стране будут сняты почти все ограничения.

В марте в Австрии во все общественные места будет открыт доступ всем, в том числе и непривитым. Это относится к отелям, ресторанам, канатным дорогам, термальным комплексам.

"Это означает, что больше не будет никаких правил доступа и зеленых пропусков", - пояснил глава Минздрава Вольфганг Мюкштейн.

Носить маски будет необходимо только в магазинах, общественном транспорте, банках, почтовых отделениях, больницах.

В настоящее время Австрия открыта для туристов из России, которые переболели коронавирусом либо прошли вакцинацию одобренным ЕМА препаратом.