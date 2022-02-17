Токаев о переходе на латиницу: мы сохраним наш язык

17 фев. 23:28

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о грядущем переходе казахского языка на латиницу.

"Что касается нашего языка, то мы и его сохраним. Иначе и быть не может, ведь в самые сложные моменты истории язык сохранился благодаря нашим мудрым предкам, благодаря нашему народу", - заявил президент в интервью национальному телеканалу Qazaqstan.

По словам Токаева, Казахстану необходимо провести языковую реформу, но спешить не надо.

"И здесь дело не в скорейшем переходе на латинскую графику. К этому вопросу следует подойти со всей серьезностью. Необходима тщательная экспертиза. Нельзя спешить в таких вопросах, как языковая политика, ведь это очень чувствительная тема", - подчеркнул он.