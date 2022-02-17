Генсек ООН не верит в войну на Украине

17 фев. 21:58

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гуттереш продолжает считать, что войны на Украине не будет. Об этом сообщил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

"Он продолжает думать, что конфликта не будет, конфликт был бы катастрофой", - цитирует его РИА Новости.

Дюжаррик отметил, что поводом для оптимизма является то, что ни одна из сторон "не захлопнула двери" возможного дипломатического решения.

По его словам, несмотря на эскалацию риторики и рост напряжения ООН наблюдает продолжающуюся и очень активную дипломатию на разных уровнях. "Для нас это критический фактор", - уточнил официальный представитель генсека всемирной организации.