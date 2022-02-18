Режиссер из Казахстана стал лауреатом гран-при Берлинале  

18 фев. 3:42

Картина "Схема" режиссера Фархата Шарипова стала победителем в конкурсной программе Generation 72-го Международного Берлинского кинофестиваля.

"Хотелось бы поблагодарить всю съемочную группу за доверие, за работу. Отдельно хочу выразить благодарность нашим молодым актерам, а также все команде Берлинале, за то, что пригласили нас. Мы рады попасть в конкурс фильмов для юношества, так как наш фильм о подростах и для подростков", - приводит его слова "Казинформ".

Съемки фильма, которые стартовали в осенью 2020 года, прошли в Алматы. Главную роль в работе сыграли актеры-дебютанты Виктория Романова и Таир Свинцов. Оператором-постановщиком выступил Александр Плотников, художником-постановщиком – Алексей Шиндин. Продюсер - Дина Жумабек.