В Ессентуках будет отреставрирована питьевая галерея источника №17 

18 фев. 1:30

В Ессентуках будет проведена реставрация объекта культурного наследия федерального значения – питьевой галереи источника №17. Об этом сообщает Главгосэкспертиза России.

"В соответствии с откорректированными решениями ремонтно-реставрационные работы будут проводиться в пределах габаритов здания галереи. При этом усиление фундаментов и земляные работы не планируются", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что финансирование работ будет осуществляться за счет регионального бюджета.

Питьевая галерея источника №17 – это старейшее сооружение на территории Лечебного парка Ессентуков. Автор архитектурного проекта – Самуил Уптон. Здание построено в середине XIX века в английском стиле с мавританскими элементами.