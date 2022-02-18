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В Ессентуках будет отреставрирована питьевая галерея источника №17 

В Ессентуках будет отреставрирована питьевая галерея источника №17 

В Ессентуках будет проведена реставрация объекта культурного наследия федерального значения – питьевой галереи источника №17. Об этом сообщает Главгосэкспертиза России. 

"В соответствии с откорректированными решениями ремонтно-реставрационные работы будут проводиться в пределах габаритов здания галереи. При этом усиление фундаментов и земляные работы не планируются", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что финансирование работ будет осуществляться за счет регионального бюджета. 

Питьевая галерея источника №17 – это старейшее сооружение на территории Лечебного парка Ессентуков. Автор архитектурного проекта – Самуил Уптон. Здание построено в середине XIX века в английском стиле с мавританскими элементами.

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