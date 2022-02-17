Новый лимит на легионеров в российском футболе утвердят в марте

17 фев. 20:58

Российский футбольный союз (РФС) в скором времени изменит лимит на легионеров.

По данным "РБ Спорт", новый лимит будет утвержден на заседании исполкома РФС, которое состоится в середине марта.

Ранее РФС и Минспорта согласовали новый лимит на легионеров, согласно которому в заявке на сезон может быть не более 13 футболистов, считающихся легионерами, и не менее 12 россиян, 4 из которых должны быть воспитанниками системы клуба. При этом одновременно на поле смогут выходить максимум 8 иностранцев.

Напомним, настоящее время в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) действует лимит "8+17", при котором в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев.