Великобритания просит Китай повлиять на Россию в ситуации с Украиной

17 фев. 21:59

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала Китай оказать влияние на Россию для снижения напряженности на границе с Украиной. Об этом она заявила сегодня время выступления в Киеве, где она находится с визитом.

"Китай не то же самое, что Россия. Он утверждает, что придерживается политики невмешательства. Именно поэтому удивительно видеть, что лидеры Китая поддерживают Кремль", - отметила глава внешнеполитического ведомства.

В качестве примера поддержки Пекином Москвы она назвала 2014 год, когда КНР не высказалась против воссоединения Крыма с Россией, и упомянула недавние заявление Пекина. "Сейчас они говорят о том, кто должен, а кто не должен войти в НАТО. А в прошлом месяце они присоединились к России в сопротивлении дискуссии по Украине в Совбезе ООН", - подчеркнула Трасс.

По ее словам, если КНР хочет, чтобы ее воспринимали как ответственного глобального игрока, она должна сделать все, что в его силах, чтобы гарантировать, что РФ сдаст назад.