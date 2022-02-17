Зеленский рассказал, к чему приведет его встреча с Путиным

17 фев. 21:47

Президент Украины Владимир Зеленский поведал о своих ожиданиях от возможной встречи с президентом России Владимиром Путиным.

По его мнению, переговоры с российским лидером способны разблокировать отношения между странами. "Сама по себе встреча - это сигнал о том, чего стороны хотят. Мы встретились, сказали то, что считаем нужным, услышали друг друга и поняли, есть ли смысл нам через полгода встречаться и продолжать разговор", - цитирует Зеленского "РБК-Украина".

"Президенты могут выйти со встречи и сказать: "В ближайшие 5-10 лет ничего не получится, такая вот ситуация, не при нас, при других поколениях, а пока пытаемся закопать топор войны, чтобы наши государства развивались на разных планетах, хоть и живем на одной Земле", - пояснил украинский лидер.

При этом он отметил, что для Украины это тоже хороший результат, поскольку хуже всего жить в неопределенности.