Бывшую женскую гимназию в Буйнакске признали объектом культурного наследия 

17 фев. 22:12

Здание бывшей женской гимназии в Буйнакске включено в список объектов культурного наследия регионального значения, сообщает пресс-служба Агентства по охране культурного наследия.

Статус объекта культурного наследия предполагает обязательное сохранение здания и его особенностей. Вместе с тем это упрощает порядок реставрации объекта.

Женская гимназия-интернат открылась в 1906 году в Темир-Хан-Шуре (ныне Буйнакск). В 1917 году гимназия была преобразована в общеобразовательную среднюю школу 1 имени Ленина. В годы Великой Отечественной войны в здании размещались четыре эвакуационных госпиталя.