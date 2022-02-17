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Бывшую женскую гимназию в Буйнакске признали объектом культурного наследия 

Бывшую женскую гимназию в Буйнакске признали объектом культурного наследия 

Здание бывшей женской гимназии в Буйнакске включено в список объектов культурного наследия регионального значения, сообщает пресс-служба Агентства по охране культурного наследия. 

Статус объекта культурного наследия предполагает обязательное сохранение здания и его особенностей. Вместе с тем это упрощает порядок реставрации объекта. 

Женская гимназия-интернат открылась в 1906 году в Темир-Хан-Шуре (ныне Буйнакск). В 1917 году гимназия была преобразована в общеобразовательную среднюю школу 1 имени Ленина. В годы Великой Отечественной войны в здании размещались четыре эвакуационных госпиталя. 

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