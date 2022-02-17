В ЕС подготовили пакет очень жестких санкций против РФ

17 фев. 21:39

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что несмотря на то, что в ЕС верят в дипломатию, пакет жестких санкций против России в ожидании "вторжения" на Украину уже готов.

"Начались обстрелы. Сильные обстрелы, бомбежки, дезинформационные кампании. Мы по-прежнему верим в дипломатический процесс и сосредоточим все наши усилия на дипломатической деятельности", - сообщил он в четверг перед началом саммита Европейский союз - Африканский союз.

По словам Борреля, в ЕС "уже подготовили полный пакет санкций".

"Мы работаем над этим. Я поддерживал связь с Соединенными Штатами, со всеми нашими странами-единомышленниками при технической поддержке (Евро)комиссии. У нас подготовлен очень жесткий пакет", - заявил он.

Этот пакет, как только это станет необходимым, "если будет агрессия" России против Украины, будет представлен Совету ЕС, принимающему решения по ограничительным мерам. "И я уверен, при том, что требуется единогласие, совет их утвердит", - добавил Боррель.