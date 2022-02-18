Мирзиеев пытается решить проблемы узбекского автопрома

Узбекская автомобильная промышленность переживает непростые времена из-за кризиса с цепочками поставок на фоне пандемии, и президент Шавкат Мирзиеев решил вмешаться, чтобы решить проблему.

Eurasianet пишет, что 14 февраля Мирзиеев установил для государственного монополиста-производителя UzAuto Motors крайний срок до 1 мая для предоставления автомобилей, за которые клиенты уже рассчитались. Компания винит в задержках проблемы с цепочками поставок, в результате которых на предприятии возникли сложности с комплектующими, в частности с полупроводниками.

UzAuto Motors, надеясь ослабить давление, объявила в конце декабря, что больше не принимает новые заказы до 1 февраля. На сегодняшний день, решение о перерыве все еще в силе. Многие из тех, кто в прошлом году заплатили 85% от стоимости своих будущих автомобилей (стандартные условия контракта, который предлагает UzAuto Motors), все еще не получили транспортное средство. Некоторые из покупателей ждут уже более полугода.

Разочарование, которое испытывают будущие автовладельцы, было хорошо передано уличным художником Inkuzart, который на одном из зданий в Ташкенте нарисовал огромную очередь из людей, стоящих за единственным автомобилем.

Мирзиеев распорядился, чтобы UzAuto Motors предоставила клиентам гарантии по крайним срокам доставки их автомобилей. Он также потребовал снизить размер предоплаты с 85 до 50% от конечной стоимости. Те, кому посчастливится получить автомобили в ближайшее время, останутся без обещанной стереосистемы. В машинах ее не будет, поскольку южнокорейский поставщик полупроводников, одна из 38 компаний, с которыми корпорация сотрудничает по всему миру, столкнулся с перебоями в поставкам микрочипов. Для узбекской автопромышленности это плохая новость.

В прошлом году производство упало на 15% до 236667 единиц.

На фоне проблем с удовлетворением спроса со стороны UzAuto Motors значительно увеличились продажи подержанных автомобилей. Иностранные машины тоже пользуются спросом, несмотря на высокие пошлины, которые Мирзиеев уже распорядился снизить наполовину - с 30 до 15%.

Китай - самый крупный экспортер автомобилей в Узбекистан: на него пришлось треть автопарка, импортированного страной в прошлом году.

Президент также потребовал в этом году предоставить пятипроцентное снижение себестоимости продукции, а также увеличить внутреннее производство комплектующих для автомобилей. Мирзиеев поставил цель выпустить 160 тыс. автомобилей в первой половине года, не уточнив, правда, за счет чего можно увеличить производство, учитывая проблемы с глобальными цепочками поставок. Цифра, которую он озвучил, составляет две трети от количества автомобилей, собранных за весь прошлый год.

В надежде организовать более отлаженный производственный процесс Мирзиеев распорядился создать Национальный машиностроительный кластер, что подразумевает объединение восьми специализированных предприятий, 300 производителей комплектующих, а также налаживание логистики, продаж и предоставления услуг.

Президент не пояснил, будет ли представленная инициатива способствовать созданию конкуренции в отрасли, контролируемой UzAuto Motors, чьей монополии экономисты уже давно призывают положить конец.