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Евросоюз желает видеть своим основным поставщиком газа США

Евросоюз желает видеть своим основным поставщиком газа США

Европейский союз хочет, чтобы США стали его основным поставщиком газа. Об этом говорится документе Еврокомиссии "Торговля СПГ между ЕС и США".

В ЕК отметили, что дальнейшее трансатлантическое сотрудничество должно привести к тому, чтобы вместо России главным поставщиком газа на континент стали США.

По подсчету комиссии, в 2021 году экспорт СПГ в ЕС был самым высоким по объему, составив более 22 млрд куб метров с оценочной стоимостью 12 млрд евро. В январе 2022 года импорт достиг максимального месячного значения в 4,4 млрд куб метров, это оценивается в 4,1 млрд евро.

В документе также обращается внимание на то, в настоящее время Европа импортирует около 90% необходимого ей газа, и ожидается, что в ближайшие годы эта доля увеличится.

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