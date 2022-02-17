Евросоюз желает видеть своим основным поставщиком газа США

17 фев. 20:55

Европейский союз хочет, чтобы США стали его основным поставщиком газа. Об этом говорится документе Еврокомиссии "Торговля СПГ между ЕС и США".

В ЕК отметили, что дальнейшее трансатлантическое сотрудничество должно привести к тому, чтобы вместо России главным поставщиком газа на континент стали США.

По подсчету комиссии, в 2021 году экспорт СПГ в ЕС был самым высоким по объему, составив более 22 млрд куб метров с оценочной стоимостью 12 млрд евро. В январе 2022 года импорт достиг максимального месячного значения в 4,4 млрд куб метров, это оценивается в 4,1 млрд евро.

В документе также обращается внимание на то, в настоящее время Европа импортирует около 90% необходимого ей газа, и ожидается, что в ближайшие годы эта доля увеличится.