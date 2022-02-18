Нужен ли Центральной Азии переход на возобновляемые источники энергии

Центральная Азия столкнулась с частыми отключениями электроэнергии, которые вызывают беспокойство и протесты. Хотя правительства стран региона сотрудничают с международными структурами, поддерживающими развитие, частные компании не спешат инвестировать в возобновляемые источники энергии в связи с их ожидаемой низкой доходностью. Global Risks Insights пишет, что неспособность быстро принимать решения в отношении внедрения возобновляемых технологий может оказаться пагубной для Центральной Азии, поскольку водных ресурсов региона всё меньше, а протесты в связи с отключением электроэнергии усиливаются.

Нынешняя ситуация

Казахстан, Узбекистан и Туркменистан располагают запасами ископаемого топлива, а Таджикистан и Киргизия, расположенные в верховьях рек, пользуются преимуществами водных ресурсов. Государства ниже по течению производят электроэнергию из ископаемого топлива, а страны выше по течению полагаются на гидроэнергетику. В частности, Узбекистан и Туркменистан в основном производят электроэнергию из газа, а Казахстан - из угля, на который приходится до 70% электрогенерации страны. В свою очередь, Таджикистан и Киргизия зависят от ГЭС.

В странах, расположенных выше по течению рек, отключения электроэнергии происходят в периоды засух и замерзания воды, а в низинных государствах, когда ископаемое топливо вовремя не поступает на электростанции. Проблемы с электроэнергией усугубились во время пандемии COVID-19. В январе 2021 года, например, свет погас в шести из двенадцати областей Узбекистана, а в ноябре 2020 года более 50 человек устроили митинг в Кашкадарьинской области, требуя восстановления электроснабжения в их домах. В Таджикистане электричество дают всего на несколько часов в день, начиная с ноября. Недавно министр энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев связал необычно высокое потребление электроэнергии с деятельностью майнинговых ферм. Он предложил правительству ограничить обеспечение электроэнергией всего сектора с 10 мВт до 1 мВт. Киргизия, зависящая от работы ГЭС, тоже переживает проблемы с нехваткой электроэнергии в связи с засухой.

Переход на возобновляемые источники энергии

Возобновляемые источники энергии могут стать решением для проблем энергосектора Центральной Азии. В 2020 году Всемирный банк помог Узбекистану начать строительство первой в стране частной солнечной электростанции, мощности которой хватит на обеспечение 31 тыс. домохозяйств. Также в 2020 году в Мургабском районе USAID (Агентство США по международному развитию) в партнерстве с таджикским правительством и ”Памирской энергетической компанией” ввело в эксплуатацию солнечную электростанцию, которая на 50% увеличила снабжение электричеством местных сообществ. В Казахстане итальянская и венгерская компании намерены создать две солнечные электростанции в Туркестанской и Актюбинской областях.

Хотя Центральная Азия делает только первые шаги к переходу на возобновляемые источники энергии, потенциал у нее значительный ввиду богатства солнечной и ветровой энергией. Еще более важным такой переход делает то, что генерация электричества за счет ГЭС должна быть дополнена, и впоследствии заменена из-за уменьшения водных ресурсов. Солнечные электростанции в Узбекистане, Таджикистане и Казахстане уже обеспечивают отдельные сообщества электричеством, и следование данной тенденции в большем масштабе принесет пользу всем центральноазиатским странам.

Аргументов в пользу возобновляемой энергетики в Центральной Азии предостаточно, однако существующие проблемы осложняют переходный процесс. По данным Eurasianet, 70% финансирования проектов по возобновляемым источникам обеспечивается международными банками развития, а частные компании не спешат инвестировать из-за недостаточной прибыльности. Сложность состоит в том, что компаниям придется расплачиваться за солнечные электростанции и ветрогенераторы в иностранной валюте, а прибыль будет приходить в местной валюте, которая в последнее время обесценивается по отношению к доллару. Еще одна проблема заключается в том, что в богатых нефтью центральноазиатских государствах элиты получают прибыль от продажи нефти и газа, и, возможно, боятся потерять рычаги влияния, обеспеченные нефтегазовым сектором.

Тем не менее регион крайне привлекателен для иностранных инвесторов за счет своих обширных и пока что практически не освоенных источников возобновляемой энергии. Грамотные инициативы и сотрудничество с центральноазиатскими правительствами может заинтересовать частные компании, и они начнут инвестировать в регион.

Чем грозит отказ от диверсификации

Переход на альтернативные источники энергии неизбежен в Центральной Азии в связи с тем, что водных ресурсов в регионе становится всё меньше. Снижение загсов воды приведет к негативным последствиям в зависящих от гидроэнергетики Киргизии и Таджикистане, а также в государствах, расположенных ниже по течению и полагающихся на ископаемое топливо. Узбекистан, например, недавно объявил, что объемы производства электроэнергии на ГЭС упали почти на 23% в связи с нехваткой воды в текущем году (большая часть электрогенерации в стране осуществляется за счет газа).

Отказ от своевременных действий и допущение дальнейшего истощения ресурсов может привести к катастрофическим последствиям для стран Центральной Азии. Отключения электроэнергии уже провоцируют протесты и демонстрации, и ситуация будет только усугубляться по мере увеличения среднегодовых температур и снижения уровня воды в водоемах. Страны рискуют столкнуться с общественным недовольством и политической нестабильностью.