Убитый в Карачаево-Черкесии турист был мото-волонтером

17 фев. 21:27

Глава объединения "МотоРоссия" Андрей Иванов и друг убитого в КЧР туриста из Москвы Олега Албегова рассказал РИА Новости о том, каким человеком был покойный.

Иванов и Албегов были знакомы десять лет. "Хороший парень. Добрый, открытый. Волонтер, участник программы помощи мотоциклистам на дорогах: если мотоциклист попадает в ДТП, ребята садятся на мотоциклы и приезжают , чтобы оказать первую помощь, помочь с оформлением", - поделился его товарищ.

Словесная перепалка, переросшая в смертельную драку случилась накануне на дороге рядом со станицей Кардоникская. Один из местных жителей ударил москвича ножом, по дороге в больницу Албегов скончался.

Правоохранители ищут виновного, возбуждено уголовное дело по статье "убийство".