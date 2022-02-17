"Спутник V" защищает от коронавируса через 12 месяцев после прививки

Высокий уровень антител после вакцинации "Спутником V" сохраняется даже спустя год, сообщается на сайте мэра Москвы.
В декабре 2021 года стартовали годичные исследования по иммуногенности.
"Первые результаты анализа уровня антител показывают наличие достаточно высокого уровня специфических антител IgG к S-белку коронавируса у всех вакцинированных добровольцев", - приводятся слова заммэра по вопросам соцразвития Анастасии Раковой.
В тестировании принимают участие три тысячи человек, привившихся "Спутником V".