"Спутник V" защищает от коронавируса через 12 месяцев после прививки

17 фев. 21:19

Высокий уровень антител после вакцинации "Спутником V" сохраняется даже спустя год, сообщается на сайте мэра Москвы.

В декабре 2021 года стартовали годичные исследования по иммуногенности.

"Первые результаты анализа уровня антител показывают наличие достаточно высокого уровня специфических антител IgG к S-белку коронавируса у всех вакцинированных добровольцев", - приводятся слова заммэра по вопросам соцразвития Анастасии Раковой.

В тестировании принимают участие три тысячи человек, привившихся "Спутником V".