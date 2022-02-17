Власти Москвы сообщили о росте торговли на фоне ситуации с "омикроном"

17 фев. 20:48

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил в эфире телеканала "Москва 24", что столица смогла избежать ограничений из-за омикрон-штамма коронавируса COVID-19.

По словам заммэра, несмотря на напряженную ситуацию с "омикроном", властям удалось не вводить никаких ограничений.

"Если взять хороший маркер состояния экономики - оборот розничной торговли, мы видим продолжающийся рост. Если сравнивать месяц к месяцу, январь к январю, то рост составил более 30% относительно прошлого года", - цитирует Ефимова РИА Новости.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 418 млн, из них более 5,8 млн человек скончались. В России выявили 14 840 502 случая заражения.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в Москве COVID-19 диагностировали у 2 642 619 человек. Справились с болезнью 2 324 231 города, умерли - 40 358.