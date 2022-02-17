Олимпийская чемпионка Загитова поддержала Валиеву

17 фев. 20:22

Победительница Олимпиады-2018 в женском одиночном фигурном катании Алина Загитова написала словами поддержки в адрес российской фигуристки Камилы Валиевой.

После короткой программы на Олимпиаде-2022 Валиева лидировала, однако в произвольной программе она допустила много ошибок и в результате завершила соревнования четвертой.

"Ками, я даже не знаю, что сказать, сколько ты пережила за эти Олимпийские игры. Ты сильная, ты справишься", - написала Загитова в Instagram.

Между выступлениями Валиева оказалась в центре допинг-скандала, связанного с медикаментами ее дедушки.

Золотую медаль в фигурном катании взяла россиянка Анна Щербакова.