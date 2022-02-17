В Казахстане ослабляют карантинные меры по COVID-19

17 фев. 20:11

Межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавирусной инфекции в Казахстане одобрила послабления ограничений.

Для граждан отменен обязательный ПЦР-тест при въезде в страну - если пройден полный курс вакцинации или пройдены ревакцинация, а с момента последнего укола прошло не более 6 месяцев. Въезд в Казахстан разрешили иностранцам - гражданам тех государств, с которыми имеется взаимное признание паспортов вакцинации без ПЦР-теста.

Домашний карантин для контактных отменен - при отсутствии симптомов заболеваний (исключение из проекта "Ashyq" "желтого" статуса).

Вакцину "Pfizer" разрешили использовать для вакцинации и ревакцинации лиц с ограниченными возможностями, ревакцинации лиц старше 50 лет.

Бизнес в "зеленой" и "желтой" зонах может работать без ограничений для лиц с "зеленым" и "синим" статусом "Ashyq". В "красной" зоне – с ограничением заполняемости до 70% и соблюдением масочного режима.

Разрешена работа ТРЦ, торговых домов, непродовольственных торговых сетей площадью свыше 1000 кв м, продовольственных торговых сетей площадью свыше 6000 кв м.

Могут возобновить работу бассейны, игровые и ночные клубы, караоке, выставки. Разрешено проведение марафонов, спортивных, торжественных, памятных, банкетов и других семейных мероприятий, конференций, форумов, зрелищных, коллективных богослужений и так далее.

Кроме того, сняты ограничения по заполняемости для детских развлекательных центров и букмекерских, для всех эпидзон сняты ограничения по офлайн-работе.