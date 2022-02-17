Сайт МИД России снова работает

17 фев. 19:58

Сайт министерства иностранных дел России возобновил работу после того, как был недоступен на протяжении нескольких часов.

В районе 17.00 у интернет-пользователей начали возникать сложности при попытке захода на сайт МИД РФ, где в тот момент должна была быть опубликована реакция РФ на ответ США по гарантиям безопасности.

Точную причину сбоя во внешнеполитическом ведомстве назвать не смогли, передает РИА Новости.

Напомним, 17 декабря 2021 года министерство иностранных дел России представило проекты соглашений с НАТО и США по гарантиям безопасности. В документах содержатся положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР. 26 января США и НАТО дали письменные ответы России на предложения о гарантиях безопасности. 17 февраля Москва передала Вашингтону свою реакцию на ответ Запада по российским предложениям о гарантиях безопасности.