Блинкен предлагает Лаврову встретиться в Европе

17 фев. 19:53

Госсекретарь США Энтони Блинкен предложил министру иностранных дел России Сергею Лаврову встретиться в Европе на следующей неделе. Об этом он сообщил сегодня на заседании Совета Безопасности ООН по проблематике выполнения минских соглашений по урегулированию конфликта на востоке Украины.

"Ранее сегодня я направил министру иностранных дел России Сергею Лаврову письмо с предложением встретиться в Европе на следующей неделе в продолжение наших переговоров в последние недели, чтобы обсудить шаги, которые мы можем сделать в рамках урегулирования этого кризиса", - поведал Блинкен.

По словам главы американского внешнеполитического ведомства, Вашингтон также предлагает Москве провести "встречи в рамках Совета Россия - НАТО и Постоянного совета ОБСЕ". "Эти встречи могли бы стать основой для саммита ключевых лидеров в контексте деэскалации для достижения взаимопониманий по нашим взаимным обеспокоенностям в сфере безопасности", - цитирует его РИА Новости.