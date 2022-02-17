Аэропорт Грозного ждет реконструкция 

17 фев. 19:26

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о направлении более 5,3 млрд рублей на реконструкцию аэропортов в Чечне, Архангельской области и Забайкальском крае, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

Уточняется, что на проект по обновлению аэропорта в Грозном планируется потратить 4,5 миллиарда рублей.

"Наиболее масштабная реконструкция запланирована в аэропорту Грозного. На ремонт аэропорта Северный в 2022-2024 годах из федерального бюджета выделят более 4,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении Кабмина.