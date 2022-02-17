Кабардинскую кухню можно попробовать в Москве

17 фев. 19:06

В центре Москвы открылись сразу два ресторана "Высота 5642" - название связано с западной вершиной Эльбруса.

Шеф-повар Артур Гедгафов чтит традиции кабардино-балкарской кухни. В меню только блюда из халяльных и экологически чистых продуктов. Публике предлагаются хинкали, чебуреки, хачапури, запеченные мозговые кости, яичница по-кабардински, адыгейская каша "Жамуко", кабардинский пирог "Дэлен" и многое другое.

Порции в ресторанах большие - то, что надо, чтобы провести компанией ужин и попробовать блюда Северного Кавказа и Грузии.